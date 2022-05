Genshin Impact: la versione Switch è ancora in sviluppo? miHoYo dà una risposta ufficiale

Recentemente, il pubblico di tutto il mondo ha iniziato seriamente a temere che la versione Nintendo Switch di Genshin Impact fosse stata cancellata. Il team di sviluppo ha quindi deciso di dare una risposta ufficiale, rispondendo al sito GoNintendo, confermando che il gioco è ancora in sviluppo per la console della casa di Kyoto.

Precisamente, Xin Yang - Global PR Specialist di miHoYo - ha affermato: "La versione Switch è ancora in sviluppo e condivideremo più informazioni man mano che progrediremo con i lavori". Purtroppo, come potete vedere, non ci sono nuove informazioni utili a capire quando sarà possibile giocare a questa versione, ma perlomeno possiamo essere certi che l'edizione Nintendo Switch non è stata abbandonata.

Uno dei personaggi di Genshin Impact

Se volete sapere perché il pubblico ha iniziato a pensare che la versione Switch fosse stata cancellata, la risposta è semplice. Non solo il gioco è uscito da tempo e ancora non si hanno notizie su una data di uscita, ma soprattutto recentemente in vari trailer dedicati a Genshin Impact non vi era alcuna menzione della versione Switch nelle descrizioni. Gli sviluppatori hanno poi aggiunto il riferimento, ma questo non è bastato a calmare gli appassionati.

Per ora questo è quanto sappiamo. Non ci resta altro da fare se non continuare ad attendere novità in merito.