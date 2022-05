Windows 11: Xbox Controller Bar disponibile nella preview build 22616 per gli Insider

Gli utenti del programma Windows 11 Insider possono accedere da oggi a una nuova funzionalità specificamente studiata per il gaming su PC, ovvero l'Xbox Controller Bar, inserita nella Preview Build 22616, insieme a varie altre correzioni e aggiunte al sistema operativo.

L'Xbox Controller Bar è una funzionalità direttamente legata all'uso del controller ufficiale Xbox di Microsoft, che consente di ottenere delle comode scorciatoie di accesso ai giochi.

Windows 11: l'Xbox Controller Bar

Richiamando la barra in questione, su questa compaiono di giochi recentemente installati sul sistema e quelli giocati di recente, in modo da poterli lanciare con la semplice pressione di un tasto sul controller.

Per richiamare la barra si deve premere il tasto centrale sul controller Xbox quando non ci si trova dentro a un gioco, cosa che fa emergere l'Xbox Controller Bar in sovrimpressione: nella barra compaiono varie piccole finestre che corrispondono ai giochi recentemente utilizzati o installati, selezionando i quali si passa direttamente all'interno di questi.

Per poter provare questa funzione è necessario essere iscritti al canale Windows Insider, installando l'hub Xbox Insider, accedendovi con il proprio account e accettando di entrare a far parte del programma. Tra le anteprime disponibili c'è quella per Windows Gaming, la quale consente l'accesso alla Preview Build 22616 e quindi all'aggiunta dell'Xbox Controller Bar tra le funzioni del sistema operativo Windows 11.

Si tratta ovviamente ancora di una versione non definitiva, con quest'ultima che arriverà successivamente alla fase di test. Di recente, abbiamo visto l'aggiornamento a Windows 11 che migliora l'auto-HDR tramite la Xbox Game Bar App.