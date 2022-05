Offerte Amazon: SSD portatile esterno da 500 GB marcato WD My Passport, in sconto al 56%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno portatile marcato WD My Passport Go da 500 GB, in colorazione Blue Cobalto. Lo sconto è del 56%, ovvero di 75€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 134.99€. Negli ultimi mesi, però, il prezzo effettivo era molto più basso, intorno ai 95€ al massimo. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre, ma è il prezzo è di pochi euro superiore al minimo storico. Erano mesi che non arrivava a questo prezzo, quindi è un buon momento per acquistarlo. Il prodotto è venduto e spedito di Amazon.

Questo SSD popone velocità fino a 400 MB/s. Le dimensioni sono ‎9.4 x 6.6 x 0.99 cm e pesa solo 55 grammi. Si tratta di un formato tascabile comodo da trasportare. Inoltre, resiste alle cadute da 2 metri di altezza, grazie al paracolpi protettivo in gomma.

