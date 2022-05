Off the Grid annunciato con trailer: battle royale narrativo del team di Neill Blomkamp

Off the Grid è il nuovo gioco di Gunzilla Games, il team di sviluppo fondato dal regista Neill Blomkamp, e si tratta di un battle royale che promette però di basarsi su una storia e una forma di narrazione importante, ambientato in un futuro distopico in stile cyberpunk, per PC, PS5 e Xbox Series X|S in arrivo nel 2023.

L'idea del team è di evolvere lo sparatutto battle royale attraverso una certa enfasi sulla storia e la narrazione, anche se non è ben chiaro come questo avvenga. Per il momento, c'è un trailer di presentazione che serve soprattutto a stabilire atmosfera e ambientazione, che si dimostrano subito molto interessanti. In Off the Grid, 150 giocatori combattono l'uno contro l'altro in multiplayer PvP, schermaglie e anche caratteristiche PvE, comunica il team, con missioni dotate di una certa storia che avvengono all'interno di una vasta mappa condivisa.

In base al comunicato, i giocatori hanno la libertà di controllare come la storia - definita "hard-boiled" come stile - si sviluppa, con ogni decisione che ha un impatto diretto sull'evoluzione del gioco e anche sul gameplay di tutti gli altri giocatori.

Parte integrante del gioco è inoltre il sistema di crafting e personalizzazione, che prevede anche una commercio di oggetti all'interno del gioco fra i vari utenti. "In Off the Grid, il confine tra eroe e cattivo sfuma, mentre tutti i giocatori combattono per la sopravvivenza in queste battaglie corporative del futuro".

Attendiamo dunque di saperne di più: Neil Blomkamp (regista di District 9, Elysium, Chappie) ha riferito che con Off the Grid vogliono creare un Battle Royale 2.0 aggiungendo una profonda progressione del giocatore e anche un mondo che viva di vita propria, con evoluzioni imprevedibili e un approccio narrativo innovativo per questo genere. La data d'uscita non è ancora nota ma è prevista arrivare nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.