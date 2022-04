Windows 11: aggiornamento migliora l'auto-HDR tramite la Xbox Game Bar App

Un nuovo aggiornamento di Windows 11 introduce una miglioria per la funzione di auto-HDR dell'applicazione Xbox Game Bar. I giocatori possono cambiare l'intensità dell'auto-HDR tramite un'opzione dedicata, definendo quando vividi devono essere i colori.

Per accedere a questa funzione, i giocatori devono aprire la Xbox Game Bar su Windows 11 e trovare la voce "Auto HDR" che si trova nel menù delle impostazioni dell'applicazione. È anche possibile, semplicemente, attivare o disattivare la funzione del tutto: in precedenza, era possibile farlo solo dalle impostazioni del sistema operativo, quindi ora è molto più comodo. Per poterla usare, è necessario aggiornare la Xbox Game Bar a una versione più recente rispetto alla numero 5.721.

Gli Insiders hanno anche accesso a funzioni aggiuntive: tali utenti possono avere accesso al supporto multi-GPU per l'HDR. Inoltre, possono cambiare le notifiche delle impostazioni dell'auto-HDR: se si ritiene che siano fastidiose, è possibile disattivarle.

Auto HDR utilizza il machine learning per valutare la tavolozza dei colori di qualsiasi gioco a cui si sta giocando e poi potenzia quei colori utilizzando un filtro interno a livello di API per simulare un'implementazione nativa di HDR all'interno delle impostazioni grafiche del gioco, anche se i giochi non hanno il supporto HDR.