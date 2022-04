Sonic 2: il film in streaming, ecco dove e quando sarà disponibile

Sonic 2: il film sarà disponibile in streaming a partire dal 24 maggio 2022 sulla piattaforma Paramount+: la casa di produzione ha rivelato quando e dove sarà possibile guardare la pellicola da casa, ma quale sarà la situazione in Italia?

Come sappiamo, il servizio streaming di Paramount Pictures non è ancora accessibile dal nostro paese e farà il proprio debutto nel corso di quest'anno, dunque con ogni probabilità l'uscita di Sonic 2: il film (recensione) avverrà qui da noi su piattaforme differenti.

Sicuramente proprio in queste ore sono in corso trattative per portare la divertente trasposizione su Netflix, Amazon Prime Video, Chili o un altro servizio di streaming, ma per sapere quale dovremo attendere ancora un po'.

Il film tratto dai videogiochi di maggior successo di sempre al debutto, Sonic 2 segna il ritorno di Jim Carrey nel panni del malvagio Dottor Robotnik e l'esordio di Idris Elba come Knuckles.