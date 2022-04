Console: spegnetele per risparmiare sulla bolletta, dice British Gas, ma le cifre sembrano esagerate

Il prezzo dell'energia sta aumentando e British Gas ha deciso di dare una serie di suggerimenti per diminuire il costo della bolletta. Una delle voci include spegnere le console da gioco. I conti, però, sembrano essere esagerati.

La compagnia afferma che le console da gioco sono "vampire" e afferma che spegnendole - invece di attivare la modalità riposo - è possibile salvare 12.17 sterline all'anno. Ovviamente, lo stesso suggerimento include anche televisori, PC e laptop.

Il problema è che le cifre sembrano essere esagerate. Secondo British Gas, spegnere la televisione si traduce in 24.61 sterline di risparmio all'anno. In realtà, però, la Commissione Europea pretende che i televisori consumi 0.5 Watt o meno all'ora quando in stand-by, sin dal 2013. Sulla base del costo medio dell'energia nel Regno Unito, il costo annuale sarebbe di 1.23 sterile all'anno.

PS5

Nel caso delle console, secondo quanto indicato ad esempio da Sony, PS5 consuma 0.36 Watt all'ora in modalità riposo, arrivando fino a 3.2 Watt all'ora se si sta facendo un download e caricando un controller. Il prezzo minimo è quindi 0.88 sterline all'anno secondo i conti di Pushsquare. Nel caso nel quale usiate 24 ore su 24 PS5 scaricando giochi in modalità riposo (cosa che non crediamo avvenga), si parla di 7.85 sterline all'anno.

In poche parole, secondo i conti, la cifra di British Gas è un po' ritoccata verso l'alto. Ovviamente, è sempre meglio spegnere completamente le proprie console e i propri apparecchi elettrici, sia per risparmiare sulla bolletta che per aiutare l'ambiente, la differenza annuale, però, non sarà enorme.