Vampire The Masquerade - Bloodhunt è disponibile gratuitamente su PC e PS5, peso e dettagli

A partire da oggi, 27 aprile 2022, è disponibile su PC e PS5 - come esclusiva temporale console - Vampire The Masquerade Bloodhunt, in formato gratuito. Si tratta infatti di un free to play di genere sparatutto battle royale. Il gioco, su console Sony, pesa circa 17 GB.

Vampire The Masquerade Bloodhunt, secondo la descrizione ufficiale, è "ambientato in una Praga consumata da una guerra spietata tra clan di vampiri. Usa i tuoi poteri sovrannaturali per dare la caccia ai rivali e ai soldati dell'Inquisizione superandoli in scaltrezza. Equipaggiati, cibati di sangue potente per aumentare il tuo potere, ignora la forza di gravità per colpire da qualsiasi direzione e domina la notte!"

La città di Vampire The Masquerade Bloodhunt

È anche possibile acquistare una versione speciale nota come Vampire The Masquerade Bloodhunt Edizione Definitiva, la quale include - su console -: due oggetti esclusivi PS5, 14 abiti, 10 emote per il personaggio, 12 modifiche per il corpo, 10 accessori e 62 icone e banner per il profilo del giocatore. Il prezzo di questa edizione è 59,99€.

L'esclusività di Vampire The Masquerade Bloodhunt in ambito console durerà fino al 27 ottobre 2023. Se siete interessati, quindi, non conviene aspettare l'arrivo del gioco su altre console.

Potete vedere il trailer più recente di Vampire The Masquerade Bloodhunt qui.