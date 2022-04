Disney Dreamlight Valley annunciato con trailer, sarà free-to-play su PC e console

Disney Dreamlight Valley è il nuovo free-to-play sviluppato da Gameloft per PC e console, annunciato con trailer, immagini e periodo di uscita: sarà disponibile in accesso anticipato da quest'anno, in versione finale nel 2023.

E così, in attesa del debutto nelle sale di Lightyear: La vera storia di Buzz, l'universo Disney punta a tornare protagonista anche in ambito videoludico con un titolo a metà fra un'avventura casual e un life simulator, forte della presenza di tanti celebri personaggi.

"Dreamlight Valley era il luogo in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia prima del Forgetting, un evento che ha distrutto parte delle memorie legate a questo posto, costringendo i suoi abitanti a rinchiudersi nel Dream Castle", si legge nella sinossi.

Al comando di un protagonista inedito, starà a noi scoprire le storie che si nascondono nello scenario di Dreamlight Valley e riportare la magia nel mondo, cimentandoci con svariate attività e interagendo con diversi personaggi.

Come detto, Disney Dreamlight Valley farà il proprio debutto in versione completa su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del prossimo anno.