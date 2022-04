Acer Predator Connect X5 CPE: la recensione del modem router 5G con WiFi 6 adatto al gaming

Acer porta il 5G a casa nostra con il nuovo Predator Connect X5 5G CPE : un modem router che punta a convincere i giocatori, grazie a una serie di funzionalità dedicate. Dall'ottimizzazione per Intel Killer Prioritization Engine alla doppia connettività 5G e WAN, passando per il WiFi 6 e la gestione di 256 dispositivi contemporaneamente, l'X5 potrebbe essere il prodotto definitivo per chi vuole ridurre al minimo le incertezze della propria rete.

Specifiche Tecniche

La parte frontale dell'Acer Predator Connect X5 5G CPE

Predator Connect X5 5G CPE è un router che guarda al futuro: con una banda passante fino a 4,7 Gbps non teme né le connessioni da 2,5 Gbps dei fortunati già raggiunti da questa tecnologia, né quelle ancora più veloci che potrebbero arrivare negli anni a venire. Nel frattempo però, pensa al presente con una serie di funzionalità utili a gestire al meglio il carico di rete.

Un presente rappresentato da un tempo sempre maggiore sui social, dall'interazione coi dispositivi di domotica, dai video(giochi) in streaming e ovviamente dalle partite in multiplayer. Tutti usi che finiscono inevitabilmente per caricare i router delle nostre case, che spesso e volentieri non sono proprio gli ultimi ritrovati tecnologici disponibili sul mercato.

Un elemento pressoché inedito per la rete domestica è la possibilità di usare una doppia connessione internet: l'X5 infatti, può essere collegato contemporaneamente sia alla rete di casa tramite la porta WAN, sia a una rete mobile 5G (o 4G se si è in una zona non coperta) attraverso la porta NanoSIM posta dentro la base. In questo modo anche nella propria abitazione è possibile prendere confidenza con il concetto di ridondanza di rete: la presenza di istanze aggiuntive all'interno dell'infrastruttura di rete per garantire la disponibilità della stessa in caso di guasto o malfunzionamento. In parole pratiche: il router Acer può sopperire al venir meno della connessione primaria sfruttando la seconda rete. In questo modo si annullano i tempi di down, un po' come se avessimo un secondo router in casa sempre connesso a un altro provider di connessione.

Ma la ridondanza non è l'unico concetto che potrebbe suonarvi nuovo: l'Acer Predator Connect X5 offre anche una funzione di Load Balancer, letteralmente bilanciamento di rete. Immaginate di avere una connessione non troppo performante - per molti di noi non c'è nemmeno bisogno di sforzarsi troppo: il load balancer vi consente di smistare i pacchetti in entrata e in uscita in base alla loro direzione, dirottando magari i download da Steam sulla DSL mentre il 4G si occupa della navigazione social dai dispositivi mobile. Sembra poco, ma la saturazione di banda è un problema più comune di quanto si creda (e di quanto venga riconosciuto).

Le porte posteriori dell'Acer Predator Connect X5 5G CPE

Un'altra funzionalità che praticamente arriva sul mercato con l'X5 è l'ottimizzazione per Intel Killer Prioritization Engine, un motore che differenzia i tipi di traffico di rete per spingere quei pacchetti contraddistinti come più importanti dall'utente. Nel caso di un giocatore incallito, è quindi possibile privilegiare i giochi in modo da ridurre la latenza a prescindere da cos'altro stiano facendo gli altri membri della casa. Richiede però una scheda di rete compatibile.

Tutto questo viene poi costantemente monitorato dall'Home Security Engine di Trend Micro, che ci fornisce un'ulteriore protezione sui dati passanti, ed è gestito da un pacchetto hardware di tutto rispetto, che può contare su un processore MediaTek T750 quad-core da 2 GHz con 1 GB di RAM DDR4 e 1 GB di Memoria Flash.

Scheda tecnica modem/router Acer Predator Connect X5 5G CPE