Elden Ring: attenti, potreste invadere Gesù e con lui alle volte c'è Satana

Elden Ring parla di molte cose, ma tra e varie parla anche di semi-dei. Beh, ora potete incontrare anche il figlio di Dio (quello cristiano, si intende). Ovviamente stiamo parlando di un giocatore che ha deciso di giocare a Elden Ring facendo una sorta di cosplay di Gesù, con nome, vesti e armi d'attacco adeguate al personaggio e alle volte è anche accompagnato da Satana. Potete vedere un video qui sotto.

L'utente di Reddit Mar_Reddit ha condiviso questo video, nel quale ci mostra che - eseguendo un'invasione a Sepolcride - si è ritrovato nella partita di Gesù, il quale era accompagnato da un secondo utente chiamato Satana. Non abbiamo informazioni dirette da parte del giocatore che interpreta Gesù in Elden Ring, ma in un secondo video disponibile in rete (attenzione, il video mostra un'area molto avanzata di gioco) vediamo che alle volte è anche da solo.

Elden Ring, al pari dei precedenti giochi di Miyazaki, sta creando un'ampia community di appassionati e non è strano che tra i letterali milioni di giocatori vi sia qualcuno che decide di trasformarsi in una sorta di meme. O magari si tratta di una persona molto religiosa che ha deciso di celebrare la propria fede in modo alternativo, chi lo sa.

Un altro giocatore famoso di Elden Ring è Let Me Solo Her, che si fa evocare per eliminare Malenia in solitudine, risolvendo il problema al giocatore evocatore.

