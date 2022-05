Cobra Kai Stagione 5: la data di uscita su Netflix è stata svelata da un trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Cobra Kai Stagione 5, che potete vedere qui sopra. All'interno del filmato è possibile scoprire la data di uscita della serie TV: 9 settembre 2022.

Il trailer della data di uscita di Cobra Kai Stagione 5 è stato pubblicato alla fine del panel di Netflix Is A Joke: The Festival che ha avuto luogo a Los Angeles giovedì notte. Il video mostra alcune scene della serie TV: ovviamente, nel caso nel quale dobbiate ancora recuperare le precedenti, vi conviene non guardare il video in quanto potrebbe includere dettagli di trama che riterreste spoiler.

Nella nostra recensione di Cobra Kai Stagione 4, senza spoiler ovviamente, vi abbiamo spiegato che "La quarta stagione di Cobra Kai conferma tutti gli elementi che l'hanno resa un vero e proprio fenomeno di costume. C'è un abbondante dose di fanservice, c'è il karate e ci sono vecchi e nuovi antagonismi da raccontare. Qualcuno potrebbe cominciare a trovare stancante il riproporsi di determinate dinamiche tra i protagonisti, ma la produzione è ancora in grado, attraverso tanti colpi di scena, l'introduzione di nuove storie e alcuni dialoghi brillanti, di sorprendere lo spettatore e tenerlo incollato allo schermo. In attesa del nuovo All Valley Karate Tournament."