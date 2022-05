The Callisto Protocol: l'horror sarà "spaventoso, cupo, inquietante e spiacevole"

Glen Schofield, fondatore del team di sviluppo Striking Distance Studios, ha sfruttato Twitter per parlare di The Callisto Protocol e del suo sistema di illuminazione. In tale occasione, ha spiegato che il gioco horror sarà "spaventoso, cupo, inquietante e spiacevole". Inoltre, ha confermato che ci saranno nuove informazioni presto.

The Callisto Protocol è ideato dalle stesse persone che hanno lavorato a Dead Space ed è una sorta di seguito spirituale di tale serie horror, anche se ovviamente non vi è alcun legame narrativo. Questo gioco sarà ambientato all'interno dello stesso mondo di PUGB, anche se secondo quanto riferito sarà un legame limitato a qualche piccolo rimando.

Schofield ha anche lodato i membri del team di sviluppo, incluso l'art director Demetrius Leal e il lighting director Atsushi Seo. Ovviamente, il sistema di illuminazione può donare molto a un horror e sarà proprio grazie agli sforzi in tale settore se il gioco sarà "spaventoso, cupo, inquietante e spiacevole".

Per quanto riguarda le nuove informazioni, come detto, Schofield ha promesso che ci saranno novità "presto". Ovviamente "presto" non è preciso, ma considerando che il Summer Game Fest è fissato per il 9 giugno, non è impossibile che il team abbia previsto una presentazione durante tale evento. Ricordiamo infine che il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.