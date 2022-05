Call of Duty Modern Warfare 2 sarà svelato a giugno, leaker dicono in che modo

Secondo vari leaker, Infinity Ward e Activision hanno deciso di presentare il prossimo capitolo di COD, Call of Duty Modern Warfare 2, a giugno. Le modalità di annuncio saranno molto simili a quelle passate, con un primo trailer e successivamente una presentazione più longeva, entrambe però focalizzate sul gameplay della compagna single player.

Le informazioni arrivano da Tom Henderson, noto insider, e sono poi state corroborate da @TheGhostOfHope tramite Twitter, che ha in passato svelato dettagli sulla saga di Activision. Secondo quanto indicato, Call of Duty Modern Warfare 2 sarà mostrato per la prima volta il 2 giugno con un primo trailer dedicato alla campagna single player.

Sempre a giugno, vi sarà poi un altro filmato più lungo che analizzerà più nel dettaglio il gameplay del gioco. Considerando che il Summer Game Fest è ufficialmente pianificato per il 9 giugno 2022, è facile pensare che la seconda presentazione di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà posizionata proprio durante l'evento di Geoff Keighley. Henderson afferma che le sue fonti hanno detto che il gioco sarà mostrato "a un evento posizionato nel periodo dell'E3".

Il logo di Call of Duty Modern Warfare 2

Chi è interessato solo al multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2, una presentazione dedicata arriverà solo successivamente. Un possibile periodo è agosto 2022, magari con un eventi in-game di Call of Duty Warzone come successo in passato. Ovviamente, si tratta di rumor e speculazioni, quindi ricordate di prendere il tutto con le pinze.

Henderson afferma inoltre che Infinity Ward è al lavoro anche su Call of Duty Warzone 2 e sarà pubblicato entro poche settimane dall'uscita di Modern Warfare 2. Ufficialmente, sappiamo solo che il nuovo battle royale sarà pubblicato quest'anno, ma non abbiamo una data precisa. Infine, Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe essere pubblicato a ottobre o novembre, sempre secondo Henderson.

La speranza di Activision è certamente che questo nuovo capitolo premium sia apprezzato visto che Call of Duty Vanguard non è un successo: è colpa della seconda Guerra Mondiale e delle poche novità, secondo l'editore.