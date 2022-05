Hitman 3: la modalità Freelancer è stata rimandata, ma la nuova mappa Ambrose è stata anticipata

IO Interactive ha fornito un aggiornamento sui nuovi contenuti previsti per il secondo anno di Hitman 3. Purtroppo, ha annunciato che la modalità Freelance di Hitman 3, un rogue-like single-player del gioco, sarà ritardata, ed la finestra di lancio è stata spostata dalla primavera 2022 alla seconda metà del 2022. Per fortuna, un altro contenuto - la mappaAmbrose Island - è stato anticipato.

IO Interactive ha detto: "Hitman 3 è stato un successo e, grazie a questo, siamo in grado di dare al nostro team quel tempo extra per stringere i bulloni e fare in modo che la modalità sia il più vicino possibile alle nostre ambizioni".

L'Agente 47 di Hitman 3

Come detto, però, IO Interactive ha anche annunciato che la data di uscita della nuova mappa Ambrose Island è ora fissata per luglio 2022. Ambrose Island si svolge prima degli eventi di Hitman 3 e riempie alcune lacune nella storia della trilogia World of Assassination.

Inoltre, il prossimo aggiornamento dei contenuti è previsto per il 24 maggio e includerà nuovi Featured Contracts, nuovi e vecchi Elusive Targets, e altri nuovi contenuti.

Hitman 3 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, mentre una versione cloud disponibile su Stadia e Nintendo Switch.

Vi ricordiamo infine che Hitman VR è disponibile su PC; supporta tutta la trilogia, ma solo attraverso Hitman 3.