Microsoft Flight Simulator: Nvidia DLSS e AMD FSR in arrivo con l'Update 10

Microsoft Flight Simulator prosegue il suo percorso di evoluzione e riceverà degli aggiornamenti importanti con l'arrivo dell'Update 10, che tra le altre cose porterà il supporto per Nvidia DLSS e AMD FSR, quest'ultimo partendo dalla versione 1.0 per poi passare alla 2.0.

In una nuova sessione di domande e risposte con gli sviluppatori su Twitch, Asobo e Microsoft hanno riferito che l'update 10 dovrebbe portare numerose novità interessanti per Microsoft Flight Simulator: a quanto pare, Nvidia e AMD stanno collaborando direttamente con il team per garantire il supporto per DLSS e FSR, in modo da avere un'implementazione ottimale.

Le tecnologie sono già utilizzabili internamente, ma devono essere migliorate e corrette il più possibile: per l'uscita dell'update 10, previsto per luglio 2022, ci sarà sicuramente il DLSS e l'AMD FSR in versione 1.0, con la versione 2.0 che verrà inserita in seguito.

Sempre in base a quanto riferito nel livestream, sembra che Microsoft Flight Simulator abbia riscosso un notevole successo con il suo approdo su Xbox Cloud Gaming, cosa che dimostra come tale soluzione sia l'ideale per poter provare il gioco senza dover sottostare ai requisiti hardware piuttosto esosi, almeno per quanto riguarda la versione PC.

Con l'arrivo su tale servizio, la community di giocatori si è espansa in maniera notevole, riferiscono gli sviluppatori, e ancora di più con la recente estensione di Xbox Game Pass Ultimate al sud est asiatico. Il mese scorso, il gioco si è aggiornato con il World Update 8, contenente miglioramenti a Spagna e Portogallo.