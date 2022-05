GTA+: l'abbonamento di Rockstar Games è un successo finora, dice Take Two

Tra i vari risultati annunciati da Take Two nel suo recente meeting finanziario legato alla conclusione del trimestre sono emerse informazioni anche su GTA+, il nuovo abbonamento specifico per il mondo di GTA Online che a quanto pare si sta rivelando un successo, almeno in questi primi mesi.

"Siamo esaltati dalla quantità di utenti che si sono iscritti finora", ha affermato Strauss Zelnick, il CEO di Take Two.

"È chiaro che i consumatori valutano molto positivamente la possibilità di essere più legati a GTA Online e quello che offriamo attraverso l'abbonamento". Non sono però stati forniti numeri precisi al riguardo.

GTA+ è un abbonamento con vantaggi esclusivi su PS5 e Xbox Series X|S dedicato a GTA Online, in grado di fornire contenuti, bonus e consumabili vari ai giocatori della piattaforma multiplayer di Rockstar Games che si abbonano al servizio. L'idea ha ricevuto diverse critiche dai giocatori prima ancora dell'uscita, ma a quanto pare la cosa si è poi risolta nel migliore dei modi per la compagnia.

Non abbiamo dunque dati precisi, ma Zelnick ha tenuto a specificare che la quantità di utenti abbonati è molto soddisfacente per Take Two, cosa che potrebbe aprire la strada a iniziative simili anche per altri giochi, come Red Dead Online, ma per il momento il CEO della compagnia non ha voluto commentare questa eventualità, in attesa di ulteriori sviluppi.