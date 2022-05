Nintendo Switch 2: un annuncio lavorativo di Nvidia riaccende le voci

Nvidia ha pubblicato un annuncio lavorativo che ha riacceso le voci su Nintendo Switch 2, la favoleggiata nuova console di Nintendo. Del resto ormai sono anni che Nintendo Switch è sul mercato e, visti i tempi di sviluppo di una console moderna, è normale che la casa di Mario possa essere al lavoro su di un nuovo modello che ne raccolga l'eredità.

L'annuncio, pubblicato su LinkedIn, ricerca un Game Console Developer Tools Engineer. Nel testo possiamo leggere: "NVIDIA is looking to hire a deeply technical, creative and hands-on software engineer to pioneer the next generation of Graphics Developer Tools for Game Consoles. You will work with the NVIDIA Graphics Tools team to build tools that enable developers worldwide to harness the full power of NVIDIA GPUs."

Trad. "Nvidia sta cercando di assumere un ingegnere del software con profonde conoscenze tecniche, creativo e pratico per esplorare la prossima generazione degli strumenti grafici per sviluppatori su giochi console. Lavorerete con il team dei tools grafici Nvidia per costruire strumenti che consentano agli sviluppatori in tutto il mondo di sfruttare la piena potenza delle GPU Nvidia."

Di base sembra essere lo stesso annuncio pubblicato la scorsa settimana, ma ora diventato ufficiale, quindi ancora più interessante.

Perché si pensa a Nintendo Switch 2, o Pro, pur in assenza di riferimenti diretti a Nintendo? La risposta è abbastanza semplice: Nintendo Switch è l'unica console che utilizza SoC Nvidia.