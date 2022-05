F1 22: niente modalità Storia ma questa "tornerà in futuro", dice il director

F1 22 porterà diverse novità alla struttura della serie, oltre agli avanzamenti tecnologici e alle nuove licenze, ma tra queste c'è anche una mancanza, ovvero la modalità Storia, che gli sviluppatori hanno già detto non sarà presente nel nuovo capitolo ma che a quanto pare "tornerà in futuro".

Questa è la risposta del creative director Lee Mather di Codemasters alle critiche dei giocatori per la mancanza della modalità Storia in F1 22, anche se non ci sono informazioni precise sulle tempistiche di questo ritorno né sembra che siano vicine, in base a quanto riferito.

Stiamo parlando della modalità che in F1 2021 viene chiamata "Breaking Point", mentre la modalità Carriera, chiamata "F1 Life", sarà regolarmente presente nel nuovo capitolo.

Codemasters ha deciso di eliminare quella parte di gioco con una vera e propria progressione narrativa in F1 22, con l'intenzione però di reintrodurla in futuro, decisione che sembra essere stata presa per rispondere alle polemiche emerse dall'esclusione.

"Abbiamo visto un notevole successo della modalità storia Breaking Point in F1 2021, sia per quanto riguarda gli utenti nuovi che gli appassionati, dunque siamo vicini a questa caratteristica", ha affermato Mather a GamingBolt. "Tuttavia, non è parte dei nostri piani nell'immediato futuro a causa del nostro ciclo di sviluppo di due anni per i nostri team interni. Ma siate sicuri che tornerà in futuro".

Insomma, nessuna spiegazione precisa né per la sua assenza (forse dovuta alla mancanza di tempo) né sull'eventuale ritorno, tranne l'intenzione decisa di farla riemergere in futuro.