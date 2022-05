Xiaomi Soundbar 3.1ch, la recensione della soundbar entry level ideale per potenziare l'audio in salotto

Tra questi ultimi troviamo anche la Xiaomi Soundbar 3.1ch che, come suggerisce il suo nome, si tratta di un dispositivo da salotto per migliorare l'esperienza sonora nella vostra abitazione. Con un prezzo di listino accessibile, la facilità di configurazione e le funzioni intelligenti per la connettività alle sorgenti audio, questo prodotto Xiaomi ha subito attirato la nostra attenzione. Sebbene la scheda tecnica potrebbe non essere troppo entusiasmante, siamo rimasti comunque incuriositi dalle scelte prese dall'azienda in fase di progettazione.

Xiaomi è un'azienda nota per i suoi dispositivi di buona qualità, venduti ad un prezzo accessibile. Negli anni ha raggiunto diversi settori, riuscendo quasi sempre a trovare il compromesso tra le funzioni fondamentali, un design moderno ed un costo complessivo non elevato. Il marchio Xiaomi infatti si estende dagli smartphone, passando per i dispositivi di domotica, fino ad arrivare ad apparecchi per la mobilità come monopattini elettrici e device multimediali.

Sul fronte connettività Xiaomi ha deciso di offrirci una discreta libertà. Troviamo infatti il classico ingresso HDMI e quello ottico, fino ad arrivare alle tecnologie wireless come il Bluetooth e anche NFC. Quest'ultimo serve per facilitare l'abbinamento tra un dispositivo e la soundbar, quando la stiamo utilizzando in modalità wireless.

Inizieremo dalla parte più tecnica, quella legata principalmente alle specifiche tecniche nude e crude. Xiaomi ha intrapreso una strada diversa dai classici sistemi audio a 5.1 o 7.1 canali, andando a creare qualcosa di particolare. La Soundbar 3.1ch, come suggerisce anche il nome, ha tre canali principali, affiancati dal subwoofer per le frequenze più basse. Dietro al pannello frontale si nascondono infatti 3 altoparlanti full-range e tre tweeter per una potenza totale erogata di 180 watt.

Design

Xiaomi Soundbar 3.1ch in salotto

La soundbar di Xiaomi è realizza interamente in plastica con un mix di finiture che puntano a renderla più appettibile dal punto di vista estetico. Dobbiamo però essere sinceri: il design e la scelta dei materiali sono piuttosto basilari e non danno l'impressione di avere tra le mani un prodotto premium. Xiaomi doveva probabilmente scendere a qualche compromesso per restare nella fascia di prezzo prestabilita. Tutto sommato però la soundbar rimane un oggetto dall'impatto minimale che non catturerà certamente l'attenzione per le sue forme o per i materiali scelti, ma non stonerà nemmeno nella maggior parte dei salotti. Si tratta di un dispositivo "neutrale" sotto questo punto di vista, che non ha enormi pretese sul fronte estetico, riuscendo comunque a mantenere una discreta eleganza nella sua semplicità.

I pulsanti di controllo e la finitura lucida della Soundbar Xiaomi 3.1ch

Nella parte superiore troviamo solamente quattro tasti di controllo, anch'essi realizzati in plastica, mentre spostandoci più a destra è possibile notare una piccola sezione in rilevo, dove si nasconde il modulo NFC. Sul retro sono state ben nascoste le varie porte di ingresso ed uscita, con una pratica incavatura per semplificare il posizionamento dei cavi. La parte frontale è coperta da una plastica forellata, che nasconde tutti i driver della soundbar. Al centro, in uno stile un po' "old school" c'è il logo Xiaomi con una finitura chiara. Sempre dietro alla griglia, troviamo anche un piccolo display rettangolare di pochi centimetri, che oltre a non essere proprio ben visibile, poteva indubbiamente essere posizionato meglio per una resa estetica superiore.

Parlando di dimensioni, misura 86 centimetri in lunghezza, 6 centimetri in altezza e 11 centimetri di larghezza. Non certamente una della soundbar più piccole sul mercato, ma crediamo che queste siano più o meno le dimensioni ideali per un dispositivo di questo tipo. Il subwoofer invece segna 21 x 29 x 37 centimetri ed è quindi leggermente più contenuto rispetto alla concorrenza. Nonostante le sue dimensioni ed una forma standard, il subwoofer riesce a difendersi bene dal punto di vista del design. Proprio come la soundbar, al centro è stato posizionato il logo Xiaomi, mentre tutto il corpo è realizzato in plastica ruvida e opaca, che si adatta molto bene al salotto grazie alla sua colorazione nera. Il driver è stato intelligentemente nascosto nella parte inferiore, che è rialzata con quattro piedini in gomma.

Piccola menzione anche per il telecomando, il quale segue le orme della soundbar con uno stile minimale ridotto veramente all'osso. I pulsanti di controllo permettono di regolare i vari volumi, avviare l'accoppiamento Bluetooth, cambiare la modalità d'ascolto ed attivare la funzione che regola l'equalizzazione tramite l'intelligenza artificiale.