Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: la patch 1.04 migliora grafica e performance

Square Enix ha pubblicato la patch 1.04 di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin che migliora la grafica e le performance del gioco. Inoltre sistema alcuni aspetti del gameplay, aggiungendo un simulatore di battaglie che consente di provare diversi job e armi.

La grafica di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è sempre stato un punto a suo sfavore. Molti non hanno perdonato a Team Ninja un lavoro così sciatto, avallato da Square Enix. Con la patch 1.04 diventa però possibili applicare l'anti-aliasing, soprattutto su console, rendendo il titolo visivamente migliore, anche se solo leggermente.

Se volete altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in cui abbiamo scritto:

Stranger of Paradise alterna elementi piuttosto buoni ad altri meno riusciti, offre un'esperienza originale per il pubblico di appassionati di Final Fantasy ma fallisce nel lasciare il segno al punto da far sperare in un seguito. Dall'unione tra la serie Square Enix e il team dietro Nioh ci si poteva aspettare indubbiamente di più, ma rimaniamo comunque alla porta, curiosi di scoprire se il publisher giapponese vorrà portare avanti questo tipo di esperimenti. Con la speranza che le risorse messe in gioco e il tempo dedicatogli possano portare alla luce prodotti capaci di conquistare in tutte le loro parti.