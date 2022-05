Techland lavora a un gioco action RPG open world fantasy, dopo Dying Light 2

Techland non ha ancora annunciato il suo nuovo gioco tripla A dopo Dying Light 2: Stay Human, ma si tratta a quanto pare di un action RPG open world ad ambientazione fantasy, come emerge piuttosto chiaramente da un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa compagnia.

Come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, Techland è stata piuttosto esplicita nel descrivere il nuovo gioco in sviluppo presso i suoi studi, per il quale sta cercando numerosi dipendenti in diversi ambiti dello sviluppo e dell'organizzazione dei lavori, segno che la produzione piena deve probabilmente ancora partire.



L'immagine a corredo dell'annuncio è ovviamente un placeholder inteso solo per identificare un po' il soggetto e la possibile atmosfera del nuovo gioco, ma in ogni caso ci sono già diversi elementi su cui possiamo far partire l'immaginazione.

Techland è ormai specializzata nella creazione di ambientazioni open world, caratteristica che ha perfezionato ulteriormente proprio in Dying Light 2: Stay Human. Questa però sarebbe la prima volta che lavora a un progetto di grosso calibro con ambientazione fantasy, cosa che risulta particolarmente interessante.

È possibile che l'impostazione di gioco possa mantenere alcuni elementi della serie horror, come l'inquadratura in prima persona e forse lo spostamento nelle ambientazioni con i movimenti in stile parkour, ma su questo possiamo solo fare delle congetture, per il momento. Di certo c'è che Techland continuerà comunque a lavorare anche su Dying Light 2: Stay Human attraverso il supporto post-lancio che di recente ha portato anche il New Game+ e che presto porterà il primo DLC, recentemente rinviato.