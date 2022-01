PS5: video tutorial su come smontare e cambiare la cover, la guida di Pierpaolo

PS5 è una console dall'aspetto particolare. Le dimensioni non sono contenute e, soprattutto, è composta da delle cover esterne che possono essere smontate e sostituite con versioni alternative. Sony offre infatti scocche nere, viola, rosa, azzurro e rosso. Sostituirle potrebbe sembrare tutt'altro che semplice, quindi il nostro Pierpaolo Greco ha realizzato un video tutorial su come smontare e cambiare la cover di PS5.

Come potete vedere nel video qui sopra, Pierpaolo vi spiega tutto quello che dovete sapere per poter rimuovere le cover di PS5. Questo tutorial è inoltre utile anche per chi vuole sapere come smontare le scocche per cambiare l'SSD o per pulire la console.

Come viene spiegato nel video, tutto quello che dovete fare è posizionare orizzontalmente la console e, dall'angolo dove è presente il logo PlayStation, tirare la scocca verso di voi, tenendo ferma PS5 dal fondo nero. Dal lato opposto, dovete ripetere la stessa procedura, scegliendo l'angolo corretto. Guardando il video potete vedere in modo chiaro i movimenti da fare e quali parti della console afferrare.

Nel video, Pierpaolo mostra anche i punti da dove è possibile aspirare la polvere. Inoltre, indica la posizione del lettore SSD, dovete potete montare un SSD esterno (che rispetti i requisiti ufficiali di Sony).

Diteci, avete bisogno di smontare e cambiare la cover di PS5?