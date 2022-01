Shadow Warrior 3: data di uscita svelata dal PlayStation Store e dal Microsoft Store

Tramite il PlayStation Store e il Microsoft Store, scopriamo che Shadow Warrior 3 sarà pubblicato su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e PlayStation 4 l'1 marzo 2022. La data di uscita è apparsa sulle pagine del gioco.

La pagina prodotto di Shadow Warrior 3 permette di fare il preordine al prezzo di 49.99€ e indica anche la data di uscita, l'1 marzo 2022. Precisamente, sarà possibile accedere al gioco alle 14:00 (ora italiana).

Shadow Warrior 3

Facendo il pre-ordine di Shadow Warrior 3 si ottiene l'accesso ai seguenti contenuti, oltre al nuovo gioco:

Shadow Warrior [Gioco completo]

Shadow Warrior 2 [Gioco completo]

Skin Katana in edizione limitata [Contenuto scaricabile] per Shadow Warrior 3

La descrizione ufficiale recita: "Shadow Warrior 3 porta su un altro livello la particolare serie sparatutto in prima persona, con una perfetta miscela di frenetiche sparatorie, taglienti combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libera. Lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza."

Sappiate che ci vorranno 500 ore per finire Shadow Warrior 3... 60 volte, parola degli sviluppatori.