Dying Light 2: Stay Human, il protagonista presentato da Techland

Il protagonista di Dying Light 2: Stay Human è stato presentato ufficialmente da Techland, che ha descritto il personaggio e le sue motivazioni con un post pubblicato su Twitter, quando mancano ormai due settimane al lancio del gioco.

All'interno di una campagna caratterizzata da una durata che può arrivare a oltre 500 ore, Dying Light 2: Stay Human ci metterà nei panni di Aiden Caldwell, un uomo "che ha il potere di guidare il futuro della Città".

Un personaggio "guidato dalla voglia di liberarsi dagli incubi del passato e riunirsi con la sua sorella perduta", si legge ancora nel post di Techland, che si conclude con la domanda: "Di certo conoscete il suo nome, ma conoscete lui?"

Realizzato con il contributo di Chris Avellone, allontanato mesi fa per via delle accuse di molestie, Dying Light 2: Stay Human vanterà senza dubbio un comparto narrativo di spessore, dunque dubitiamo che il protagonista si rivelerà essere una figura stereotipata.

Per avere delle conferme, ad ogni modo, dovremo attendere ancora qualche giorno: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 4 febbraio, per poi approdare anche su Nintendo Switch con una versione cloud.