Madfinger, il team di Dead Trigger e Shadowgun, lavora a un FPS realistico per PC

Madfinger Games, il team autore di giochi come Dead Trigger 2 e Shadowgun Legends, sta lavorando a un FPS realistico di stampo hardcore che uscirà in esclusiva su PC. Il progetto non ha però ancora un nome né una data di lancio.

Nella recensione di Shadowgun Legends abbiamo parlato di come lo studio ceco abbia raggiunto l'eccellenza per quanto concerne il genere sparatutto su mobile, e l'intenzione è chiaramente quella di fare ancora meglio su di una piattaforma priva di limitazioni come il PC.

"Visto che i fondatori di Madfinger Games hanno tutti cominciato le proprie carriere lavorando a titoli importantissimi prima di dar vita a questa azienda, ci troviamo di fronte alla chiusura di un cerchio: con questo prossimo, grande passo torneranno alle loro radici", si legge nel comunicato stampa.

Il team può in effetti contare su persone che hanno contribuito alla realizzazione di giochi come The Witcher 3: Wild Hunt, Quantum Break, la trilogia di Mafia, Hidden & Dangerous 2 e la serie Vietcong, prima di passare alle produzioni mobile e ottenere uno straordinario successo con oltre 300 milioni di download.

Per poter offrire un'esperienza di grande impatto anche visivo, lo studio passerà inoltre da Unity all'Unreal Engine 5: ciò consentirà agli sviluppatori di creare il loro progetto più ambizioso di sempre, con un focus sul realismo e le esperienze hardcore.