Fable avrà un mondo condiviso come Forza Horizon 5? L'insider Klobrille lo spera

Fable avrà un mondo condiviso simile a quello di Forza Horizon 5? È ciò che si augura il noto insider Klobrille, che ha espresso su Twitter le proprie speranze nei confronti dell'attesa esclusiva Xbox.

In sviluppo da almeno quattro anni, Fable potrebbe trarre sostanziale vantaggio da una struttura impostata in questa maniera, secondo Klobrille, che ha sottolineato come in effetti un approccio simile sia già stato tentato con il terzo capitolo della serie.

"Così come Forza Horizon (e Fable 3, in effetti) spero che Fable offra anch'esso una sorta di mondo condiviso", ha scritto l'insider. "Non necessariamente durante fasi 'chiuse' come le quest e i dungeon, ma più che altro nelle città che possano funzionare come hub."

"Recandosi in questi luoghi ci si potrebbe connettere ad altri giocatori, mostrare il proprio equipaggiamento, trovare compagni per affrontare insieme delle missioni e, in generale, donare vitalità al mondo di gioco."

Annunciato nel 2020 per PC e Xbox Series X|S, Fable dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del prossimo anno, stando agli ultimi rumor, ma un periodo di uscita ufficiale non è ancora stato stabilito.