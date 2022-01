Shadow Warrior 3: necessarie 500 ore per completarlo… 60 volte, parola di Flying Wild Hog

Con un post su Twitter, i ragazzi di Flying Wild Hog hanno svelato che saranno necessarie ben 500 ore per completare 60 volte Shadow Warrior 3. Una dichiarazione bizzarra e che ovviamente si tratta di una battuta nei confronti di Dying Light 2 e la stima fatta da Techland per completarlo al 100%.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, pochi giorni fa Techland ha annunciato che per completare Dying Light 2: Stay Human saranno necessarie 500 ore. Un quantitativo di tempo spropositato che ha fatto storcere il naso a diversi giocatori, al punto che gli sviluppatori sono stati costretti a spiegare meglio la loro stima, precisando che le ore richieste si basano sul tempo necessario per completare tutto al 100% e successivamente aggiungendo che per completare la main quest bastano solo 20 ore.

Il caso Dying Light 2 ha fatto discutere molto in questi giorni e a quanto pare Flying Wild Hog ha deciso di approfittare della situazione per mettersi in mostra con Shadow Warrior 3 con un tweet volutamente ironico. Del resto il team ha dimostrato in passato una certa vena comica, scherzando anche sul rinvio del loro stesso gioco dedicandogli l'"Official 2022 Delay Trailer".

Detto questo, se prendiamo per vera la stima di Flying Wild Hog, per completare Shadow Warrior 3 saranno necessarie poco più di 8 ore, il che è una lunghezza in linea con i precedenti capitoli della serie, se escludiamo gli extra.

Shadow Warrior 3 è attualmente in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One, con il lancio nei negozi previsto entro la fine del 2022. Maggiori dettagli sul gioco e la data di uscita arriveranno "presto".