Starfield non è mai stato promesso per PlayStation: Xbox non toglie giochi ai rivali

Durante un'intervista con Xbox On, Phil Spencer ha nuovamente parlato dell'esclusività di Starfield, tasto dolente per i giocatori PlayStation, spiegando che il gioco non è mai stato promesso per altre piattaforme e ha ripetuto che Xbox non toglie giochi ai rivali.

Precisamente, Phil Spencer afferma che ciò che ha detto è che l'esclusività dei titoli sarà definita caso per caso. Non ha mai promesso che Starfield non sarebbe stato esclusiva Xbox, in ambito console (il gioco arriverà anche su PC, ovviamente).

Inoltre, afferma che Xbox non toglie giochi ai rivali. Ripete ad esempio che TES Online e Fallout 76, anche dopo l'acquisizione di Bethesda, sono stati aggiornati per tutte le piattaforme. Lo stesso succede da tempo con Minecraft. In generale, se un gioco è già disponibile su una piattaforma diversa da Xbox, la compagnia non smette di supportare tali versioni.

In modo simile, Phil Spencer vuole che Call of Duty sia disponibile ovunque al pari di Minecraft, senza skin, missioni o altri contenuti esclusivi per Xbox. La linea proposta da Phil Spencer è quindi sempre la stessa: portare giochi a più persone possibili.

Ovviamente delle esclusive devono esistere, spiega Spencer, in quanto fanno parte del mercato console: sia Nintendo che PlayStation hanno le proprie esclusive dopotutto. Spencer afferma però che "non ci sono esempi in Bethesda di giochi sottratti alla community di PlayStation". Sul lungo termine, per Spencer le persone giocheranno tramite più piattaforme, il che sottintende che tutti avranno comunque accesso a tutti i giochi, esclusiva o meno.

Spencer ha anche detto che l'acquisizione di Activision Blizzard non è fondamentale per far proseguire gli affari di Xbox