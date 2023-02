EA pare abbia licenziato centinaia di tester di Apex Legends e altri giochi

Non c'è ancora l'ufficialità e probabilmente informazioni precise saranno difficili da ottenere, ma sembra, da diverse fonti, che Electronic Arts abbia effettuato dei licenziamenti in massa che avrebbero colpito in particolare una sezione dei suoi tester, impegnati principalmente su Apex Legends.

La questione è stata riportata prima da Kotaku attraverso fonti non identificate, e poi corroborata anche da Tom Henderson su Insider-Gaming, dal quale veniamo a sapere che il conteggio complessivo dovrebbe ammontare a circa 200 persone, tutte (o quasi) impegnate su Apex Legends all'interno della divisione di Baton Rogue, ma che avevano lavorato in precedenza anche su diversi altri titoli.

Sembra che la questione sia giunta totalmente all'improvviso, con un misterioso "incontro obbligatorio su Zoom" andato in scena nelle ore scorse e durante il quale sono stati licenziati questi 200 tester, di fatto chiudendo l'intera divisione Baton Rogue incentrata sul controllo qualità dei giochi e recentemente specializzata su Apex Legends.

Secondo le fonti interpellate, sembra che nemmeno i manager della sezione sapessero nulla della questione, che sarebbe dunque arrivata totalmente all'improvviso. A questo punto attendiamo eventuali conferme sulla questione e anche notizie sui possibili ricollocamenti del personale, nel caso siano già previsti.

Ci troviamo in una fase molto problematica soprattutto per quanto riguarda l'industria "tech", con licenziamenti che si stanno succedendo in maniera inquietante anche tra aziende enormi come abbiamo visto con i 10.000 tagli al personale effettuati da Microsoft e i 12.000 effettuati da Google solo per quanto riguarda quest'ultimo periodo.