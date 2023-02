Diablo 4, un nuovo video diario dedicato al mondo di Sanctuarium

Diablo 4 torna a mostrarsi con un interessante video diario dedicato al mondo di Sanctuarium, l'iconico scenario che fa da sfondo anche al nuovo capitolo della serie Blizzard, in uscita il 6 giugno nelle versioni PC, PlayStation e Xbox.

A pochi giorni dall'annuncio delle date dell'open beta di Diablo 4, il team di sviluppo del gioco ha voluto accompagnarci in un affascinante viaggio fra le varie parti di questa ambientazione, che funge da campo di battaglia per la spietata guerra fra angeli e demoni.

Nello specifico, in Diablo 4 sarà possibile visitare cinque differenti zone, ognuna con le proprie peculiarità tanto dal punto di vista estetico quanto dal punto di vista dei contenuti: un elemento onnipresente all'interno dell'esperienza messa a punto da Blizzard.

Durante la campagna verremo infatti coinvolti in una quantità enorme di missioni principali o secondarie, e avremo modo di affrontare tantissimi nemici differenti mentre facciamo crescere il nostro personaggio e raccogliamo loot sempre più prezioso, come da tradizione per il franchise.