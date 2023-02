PlayStation vale 4 volte Xbox in Europa e più del doppio in tutto il mondo, dice Microsoft

Durante l'odierna riunione avvenuta tra la Commissione Europea, Microsoft e Activision Blizzard relativa all'acquisizione di quest'ultima, il presidente di Microsoft Brad Smith ha affermato che Sony ha il dominio sul mercato console praticamente in tutto il mondo.

Precisamente, non calcolando i dati di Nintendo che ovviamente con Switch ha ottenuto un successo enorme, Smith afferma che in Europa Sony detiene l'80% del mercato console rispetto al 20% di Microsoft. In altre parole, PlayStation vende 4 volte Xbox nel Vecchio Continente. Precisiamo che tutti i dati parlano dei due marchi in generale, non di PS5 e Xbox Series X|S.

In Giappone, come è facile aspettarsi, il rapporto tra Sony e Microsoft è 96 a 4, ma ricordiamo che in terra nipponica il vero vincitore è da tempo Nintendo e il mobile. A livello globale, il rapporto tra le due compagnie è invece 70 a 30, ovvero PlayStation può vantare più del doppio dei risultati di Xbox. Anche prendendo in considerazione solo la fine del 2022, i dati sono 69 a 31 in favore di PlayStation. Notiamo che non sono stati condivisi i dati degli USA, probabilmente il mercato dove Microsoft ottiene risultati migliori.

Ovviamente Smith non sta criticando la propria compagnia, ma sta proponendo come accade da tempo una linea di pensiero molto chiara: Sony e PlayStation sono una compagnia con più dominio sul mercato e l'acquisizione di Activision Blizzard non rischia veramente di metterle in difficoltà. Che questo sia vero o falso starà agli enti dedicati deciderlo.

Se volete sapere quanto è stato detto durante l'incontro con la CE, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata.