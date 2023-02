Forza Horizon 5: la seconda espansione sarà annunciata breve, vediamo la data

PlayGround Games ha svelato che la seconda espansione di Forza Horizon 5 sarà annunciata il 23 febbraio 2023 alle 18:00 ora italiana. Già sapevamo che l'annuncio sarebbe arrivato a inizio di quest'anno, ma ancora non avevamo dettagli ufficiali.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere poco sotto o a questo indirizzo. L'account ufficiale di Forza Horizon ha svelato che questo giovedì saranno indicati "tutti i dettagli" su questa nuova espansione per il gioco ambientato in Messico. Il tutto avverrà su Twitch, sul canale ufficiale di Forza.

La prima espansione di Forza Horizon 5 è stata quella dedicata a Hot Wheels. Ha ottenuto enorme successo in termini di critica e pubblico. Hot Wheels e la nuova espansione in arrivo sono parte della Premium Edition del gioco.

Forza Horizon 5 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, anche all'interno di Game Pass. Per il momento non abbiamo informazioni precise su quanto potrebbe contenere questa nuova espansione, ma se sarà pari a quella di Hot Wheels possiamo aspettarci tanti contenuti unici.

Ricordiamo anche che è in sviluppo Forza Motorsport, previsto per PC e Xbox Series X|S per il 2023.