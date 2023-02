Destiny 2 x Among Us: una collaborazione è stata suggerita su Twitter da Innersloth

I canali social ufficiali di Among Us hanno suggerito l'arrivo di una collaborazione con Destiny 2 tramite un'immagine. Non è chiaro esattamente cosa includerà questa collaborazione, ma l'immagina pare indicare che sarà legata a L'Eclissi, l'espansione presto in arrivo nell'FPS.

Come potete vedere poco sotto, l'immagine condivisa da Innersloth include una serie di silhouette di personaggi di Amon Us, con uno sfondo rosa e blu al neon, che richiamano L'Eclissi e la sua ambientazione, Neomuna. I personaggi sono chiaramente quelli del gioco di Innersloth, con vari accessori di Destiny 2. Anche la scritta inclusa nell'immagine "Eyes up, crewmate" è un chiaro riferimento alla frase "Eyes up, guardian" usata da Zavala.

Possiamo forse supporre che la collaborazione si baserà su una serie di componenti estetiche per i personaggi di Among Us tratte da Destiny 2? Per ora possiamo solo aspettare una conferma.

Ricordiamo comunque che non sarebbe la prima volta che Innersloth propone una collaborazione con altri grandi giochi e film. In passato Among Us ha ricevuto contenuti basati su Halo, Ratchet and Clank, Scream e non solo.

Destiny 2 L'Eclissi sarà disponibile dal 28 febbraio 2023, quindi supponiamo in massimo sette giorni verranno dati più dettagli sull'argomento.