Wild Hearts: l'aggiornamento per la criticata versione PC promette netti miglioramenti prestazionali

Koei Tecmo e Omega Force hanno pubblicato una aggiornamento per la versione PC di Wild Hearts, il loro recente "Monster Hunter-like" ben accolto dalla critica ma pesantemente criticato dagli utenti in versione computer, a causa di una serie di problemi tecnici.

La patch note ufficiale di Wild Hearts condivisa da Omega Force arriva da Steam e segnala correzioni legate a una manciata di problemi con le CPU, con la risoluzione e problemi di renderizzazione con una scheda grafica AMD, la Radeon RX 7900 XTX.

Vediamo però la patch note completa di Wild Hearts qui sotto:

È stato risolto un problema per cui alcune CPU di fascia alta venivano involontariamente limitate. I PC di fascia alta dovrebbero ora vedere un miglioramento delle prestazioni.

È stato risolto un problema per cui alcuni suoni non venivano riprodotti o venivano ritardati, causando l'impilamento dell'audio. Questo problema di "impilamento dell'audio" causava anche un affaticamento della CPU dei giocatori. Grazie a questa correzione, i giocatori dovrebbero notare miglioramenti delle prestazioni su tutta la linea. La soluzione che prevede l'uso dell'audio 5.1/7.1 non è più necessaria su PC.

Impostazione della risoluzione predefinita a 16:9 1080p al primo avvio. Le specifiche consigliate per WILD HEARTS sono allineate a un display 16:9 1080p; per i nuovi utenti questa sarà l'impostazione predefinita. È possibile modificare questa impostazione con la risoluzione desiderata all'interno del gioco.

Corretto un problema di rendering ("disco lights") quando si utilizza una AMD Radeon RX 7900 XTX.

Corretto un problema nella schermata di salvataggio/caricamento che poteva causare il danneggiamento dei dati di salvataggio.

Nella nostra recensione di Wild Hearts vi abbiamo spiegato che "Wild Hearts ha sinceramente superato le nostre aspettative. Mai ci saremmo aspettati da Omega Force un titolo in grado di rivaleggiare con i Monster Hunter, men che meno dotato di sistemi così solidi da garantirgli una personalità propria. E invece il team giapponese ha zittito i nostri dubbi, sfornando un action molto valido, che trova in vari aspetti il giusto compromesso tra la complessità della serie a cui si ispira e la volontà di aprirsi ai neofiti delle esperienze di questo tipo. Certo, non può scalzare la serie "madre" dal trono né arrivare ai suoi picchi qualitativi, per via di alcuni problemi di bilanciamento e ingenuità derivanti dalla scarsa esperienza del team rispetto ai veterani di Capcom; resta ad ogni modo consigliatissimo per gli amanti dell'azione, o per chiunque voglia un'alternativa fresca alla solita caccia al mostro."