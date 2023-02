Persona 6 è stato rinviato internamente: uscita impossibile nel 2023, per un leaker

Secondo un leaker considerato attendibile per alcune informazioni diffuse in precedenza, Persona 6 sarebbe stato rinviato internamente, cosa che rende impossibile l'uscita nel 2023 per il nuovo capitolo della serie Atlus.

Si tratta di informazioni assolutamente non ufficiali e la cui veridicità è molto dubbia, ma vengono prese in considerazione in virtù di alcuni leak azzeccati, in precedenza, da parte della stessa fonte.

Il messaggio di Im A Hero Too su ResetEra riguardante Persona 6

Arrivano infatti dall'utente "Im A Hero Too" del forum ResetEra, che aveva precisamente azzeccato una serie di informazioni sul remaster di Persona 3 Portable prima che questo venisse effettivamente annunciato.

Questo non è molto per fare completamente credito al personaggio in questione, ma abbastanza per prenderlo in considerazione, visto che potrebbe avere dei collegamenti con Atlus. L'utente in questione ha riferito che "Non c'è assolutamente alcuna possibilità che Persona 6 possa uscire quest'anno", spiegando che "è stato rimandato internamente proprio ieri e c'è un nuovo periodo d'uscita ancora vago ma che non posso condividere".

Secondo il leaker, questa decisione "Potrebbe essere stata presa per rilasciare prima il remake o l'altro gioco in sviluppo ma non sono sicuro di queste informazioni", aggiungendo che "se il teaser dovesse essere presente alla prossima conferenza Sony, dovrei poterlo sapere in anticipo e nel caso lo confermerò".

Quando si parla di rinvii "interni" la cosa è sempre molto vaga, perché è ben difficile trovare conferma di informazioni del genere. In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni da parte di Atlus e Sega. Sappiamo che Atlus annuncerà vari giochi inediti nel 2023, tra i quali potrebbe esserci appunto anche Persona 6.