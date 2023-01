Atlus annuncerà vari giochi inediti nel 2023, c'è anche Persona 6?

Con un messaggio di auguri rivolto alla community, Atlus ha ricordato i giochi pubblicati nel corso dello scorso anno e ha stuzzicato i fan svelando di avere in cantiere per il 2023 vari giochi non ancora annunciati. Ovviamente la speranza degli appassionati è che tra questi ci sia anche Persona 6.

"Buon anno! Grazie per il vostro supporto e sostegno per Persona 4: Arena Ultimax Remastered, la versione Nintendo Switch di 13 Sentinels: Aegis Rim, Soul Hackers 2 e la versione rimasterizzata di Persona 5 Royal. Grazie al vostro supporto, la versione rimasterizzata di Persona 5 Royale ha venduto 1 milione di copie entro un mese dal lancio e P5R in totale ha superato 3,3 milioni di copie vendute a livello mondiale", recita il messaggio di Atlus pubblicato sulle pagine di Famitsu.

"Nel 2023, inizieremo con la pubblicazione delle versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden e stiamo anche preparando diversi giochi non ancora annunciati. Per favore attendeteli con trepidazione!"

Persona 5 Royal

Riguardo alle promesse relative a nuovi giochi non ancora annunciati, come fa notare il portale PersonaCentral, Atlus fece dichiarazioni simili per il 2019 e quell'anno vennero annunciati Catherine Classic per PC, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Insomma, la speranza è che allo stesso modo il 2023 sia altrettanto ricco.

Tra le novità attese dai fan c'è sicuramente Persona 6. In molti speravano un reveal in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario della serie che si sono conclusi a ottobre, rimanendo delusi. All'epoca il team director e producer di Atlus Kazuhiza Wada aveva svelato che lo studio aveva lasciato intendere che lo studio aveva altri progetti che voleva mostrare ma che purtroppo i tempi non erano ancora maturi.