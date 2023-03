Cyberpunk 2077: Nvidia mostrerà la modalità Ray Tracing Overdrive alla GDC 2023

Nvidia durante il corso della GDC 2023 ha in programma una presentazione in cui mostrerà al pubblico della manifestazione la modalità Ray Tracing Overdrive di Cyberpunk 2077, che introdurrà il path tracing a Night City.

Lo showcase è in programma tra le 21:30 e le 22:00 italiane del 22 marzo e per l'occasione Nvidia terrà una "presentazione completa dei vantaggi apportati dagli attuali algoritmi di Ray Tracing e di quanto il nuovo approccio con Path Tracing cambi il modo in cui pensiamo al rendering di nuova generazione utilizzato nei giochi AAA open world".

Annunciata lo scorso settembre la modalità Ray Tracing: Overdrive di Cyberpunk 2077 mira a rendere ancora più realistiche le fonti di illuminazione e il modo in cui proiettano luci e ombre sugli oggetti nel mondo di gioco. Potrete vedere un primo assaggio nel filmato qui sotto.

La presentazione sarà condotta da Pawel Kozlowski, senior developer technology engineer di Nvidia, e Jakub Knapik, global art director di CD Projekt Red. Si tratta di un appuntamento pensato perlopiù per gli sviluppatori ed esperti in matiera di ray tracing, ma non è escluso che per l'occasione non arrivino anche nuovi dettagli o sequenze di gameplay della modalità RT Overdrive di Cyberpunk 2077.