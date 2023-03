The Callisto Protocol: data di uscita del DLC Contagion, include una modalità e animazioni di morte

Gli sviluppatori di Striking Distance hanno annunciato che il Contagion Bundle di The Callisto Protocol, uno dei DLC inclusi nel Season Pass del survival horror sci-fi, sarà disponibile a partire da martedì 14 marzo per PC e console, introducendo una nuova modalità pensata per i veterani e animazioni di morte.

Questo nuovo contenuto aggiuntivo introduce l'omonima modalità Contagion, che darà del filo da torcere ai giocatori, anche di più di quella Hardcore pubblicata a febbraio, dato che oltre a ridurre le munizioni per le armi e i kit medici prevede il permadeth in causa di game over, il che significa che dovrete ri-iniziare da capo il gioco.

Oltre a questa modalità, il DLC in arrivo introduce 14 nuove animazioni legate ad altrettanti modi di morire e la Watchover Skin collection, che include un costume alternativo e altri oggetti per personalizzare l'estetica del protagonista.

Come detto in apertura, il Contagion Bundle di The Callisto Protocol sarà disponibile dal 14 marzo ed è incluso nel Season Pass del gioco, in vendita al prezzo di 28,49 euro presso gli store digitali.