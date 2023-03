The Last of Us Multiplayer potrebbe arrivare anche su PS4, stando a un annuncio di lavoro

Un nuovo annuncio lavorativo pubblicato sul sito ufficiale di Naughty Dog suggerisce che The Last of Us Multiplayer, Fazioni o qualunque sia il nome della nuova esperienza multigiocatore, potrebbe essere un titolo crossgen e dunque arrivare anche su PS4 oltre che su PS5.

La posizione aperta è quella di "Associate Multiplayer Quality Assurance Tester", dunque non ci sono praticamente dubbi che sia legato al progetto multigiocatore di The Last of Us. Tra i requisiti richiesti al candidato c'è quello di avere "esperienza lavorativa con i sistemi PS4 e PS5".

Chiaramente questo non conferma la natura crossgen del gioco al 100%, quindi per saperlo con certezza non ci resta che attendere informazioni da parte di Naughty Dog. Durante la Summer Game Fest dello scorso anno il co-presidente dello studio, Neil Druckmann, ha dichiarato che "vedrete molto più di questo gioco il prossimo anno (il 2023 ndr)", dunque forse non dovremo attendere a lungo.

Magari le prime novità potrebbero arrivare dopo la conclusione della prima stagione della serie HBO di The Last of Us. L'ultimo episodio andrà in onda nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023, ecco il trailer di anteprima.