Resident Evil 4 Remake: come ottene il mitra TMP, l'arma segreta della Chainsaw Demo

Nella Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake i giocatori possono ottenere una terza arma segreta, oltre alla pistola e fucile. Si tratta della mitraglietta TMP e per trovarla non basta setacciare in lungo e in largo il villaggio, dato che appare solo rispettando un requisito piuttosto particolare, che vi spiegheremo di seguito. In compenso, una volta sbloccata si troverà nel vostro inventario in tutte le successive partite, anche nella modalità Mad Chainsaw.

Il requisito fondamentale per sbloccare il mitra TMP nella demo di Resident Evil 4 Remake è quello di buttare tutte le armi e gli oggetti che si trovano nell'inventario di Leon prima di entrare nella piazza del villaggio.

Una volta fatto entrate nel villaggio e dirigetevi di soppiatto verso il lato destro . Dietro al fienile troverete un pozzo. Normalmente è chiuso e non vi è nessun modo per accedervi, ma se avete scartato tutti gli oggetti nell'inventario sarà invece aperto e potrete calarvi al suo interno tramite una scala a pioli. Una volta dentro troverete uno scrigno che contiene il mitra TMP e un coltello da cucina distruggendo i barili di legno nelle vicinanze.

Questa arma da fuoco ha una cadenza elevata e un caricatore da ben 50 colpi. I proiettili inoltre fanno barcollare i nemici, anche il Dr. Salvador (il nemico con la motosega), quindi si rivela un'arma portentosa in tutte le brutte situazioni che vi ritroverete ad affrontare nella demo, anche nella tostissima modalità segreta Mad Chainsaw.