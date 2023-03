WWE 2K23: dimensioni del download e data del preload su PS5 e PS4

PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download e la data del preload delle versioni PS5 e PS4 di WWE 2K23, la nuova iterazione della serie wrestling in arrivo nei negozi la prossima settimana.

Stando alla soffiata, il peso del gioco sarà pari a 71,01 GB per PS5 e di 64,374 GB per PS4. In entrambi i casi è incluso nel conteggio la patch 1.02 o 1.002.000 ma tenete presente che le dimensioni complessive potrebbero aumentare con una possibile patch del day one e chiaramente tutti gli aggiornamenti successivi al lancio.

L'inizio dei preload delle copie digitali di WWE 2K23 invece è fissato a martedì 15 marzo 2023 sia su PS5 che su PS4. Dunque parliamo di due giorni prima della data di uscita ufficiale del gioco, programmata per il 17 marzo, anche per Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Non è chiaro al momento se gli acquirenti della Deluxe Edition, che tra i bonus include tre giorni di accesso anticipato, potranno iniziare il preload prima del 15 marzo.

Giusto pochi giorni fa 2K ha svelato le date di uscita dei vari DLC in arrivo e inclusi nel Season Pass, che introdurranno ben 24 personaggi da aprile fino ad agosto 2023.