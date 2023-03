Atomic Heart: Mundfish chiede a Elon Musk di collaborare a un DLC con robot Tesla

Robert Bagratuni, il fondatore di Mundfish e game director di Atomic Heart, ha chiesto al magnate Elon Musk di collaborare per integrare dei robot Tesla in uno dei DLC in arrivo nei prossimi mesi. Una proposta probabilmente scherzosa... ma mai dire mai.

Lo ha fatto pubblicamente su Twitter, rispondendo a un tweet di Musk in cui dice di aver sentito buone cose su Atomic Heart. Elon Musk tra i suoi hobby ha anche i videogiochi, quindi chissà, magari l'idea potrebbe anche tentarlo.

"Elon Musk, sono il fondatore di Atomic Hearts. Grazie! Lavoriamo insieme per integrare dei robot Testla nel prossimo DLC", recita il tweet di Bragatuni.

Come sappiamo Atomic Heart riceverà nei prossimi mesi 4 DLC, tutti inclusi nell'Atomic Pass in vendita per 39,99 euro sugli store digitali e incluso nella Gold e nella Premium Eidition. Per il momento Munfish ha mantenuto il massimo riserbo su cosa possiamo aspettarci dalle espansioni, se non che renderanno "disponibili nuove aree e laboratori, oltre che ancora più armi, nemici e boss" e tanto altro ancora.

Nel frattempo ieri è arrivata la patch 1.08 di Atomic Heart che tra le altre cose ha aggiunto un'opzione per regolare il FOV.