Exoprimal: svelati i requisiti di sistema per lo sparatutto cooperativo in arrivo su Game Pass

Dopo le novità emerse dal Capcom Spotlight di pochi giorni fa, la pagina Steam di Exoprimal è stata aggiornata e ora include i requisiti di sistema minimi e consigliati di questo action shooter multiplayer a base di dinosauri in arrivo su console, PC e nel catalogo del Game Pass. Eccoli di seguito:

Minimi - 1080p e 30 fps con impostazioni di qualità minima

Sistema operativo: Windows 10 Version 20H2 (64bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Consigliati - 1080p e 60 fps con impostazioni di qualità media

Sistema operativo: Windows 10 Version 20H2 (64bit) / Windows 11

Processore: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere si tratta di requisiti di sistema abbordabili, con una GTX 1070 / RX 590 sufficienti per giocare in Full HD. Chiaramente per chi punta a target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche più alti, come 4K e 60 fps, dovrà utilizzare una configurazione decisamente più performante. In ogni caso potrete testare il vostro PC durante il corso della open beta che si svolgerà la prossima settimana.

Il debutto nei negozi di Exoprimal invece è in programma per il 14 luglio 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass.