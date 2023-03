Gotham Knights, nuova video analisi: il gioco è migliorato tanto, dice Digital Foundry

Gotham Knights è stato sottoposto a una seconda video analisi da Digital Foundry: un evento più unico che raro, ma che la testata inglese ha pensato fosse necessario in quanto il gioco è migliorato tanto con l'ultimo aggiornamento.

Come forse ricorderete, nella nostra recensione di Gotham Knights, lo scorso ottobre, abbiamo sottolineato alcune clamorose mancanze su PS5 e Xbox Series X, scrivendo che "visivamente il gioco è uno spettacolo ma quando si muove barcolla, tradendo una serie di scelte tecniche che definire discutibili è poco".

Ebbene, purtroppo l'ultima patch non ha introdotto l'agognata modalità a 60 fps su console, ma quantomeno ha sistemato le forti incertezze del frame rate e ha migliorato in maniera sostanziale le prestazioni su PC, piattaforma su cui ora è possibile godere dei 60 fotogrammi senza grossi intoppi, hardware permettendo.

Il ragionamento che inevitabilmente segue uno scenario del genere è che sviluppatori e publisher dovrebbero prendersi il tempo necessario per arrivare al lancio con un prodotto ben ottimizzato anziché sistemarlo dopo mesi dal debutto, e la speranza è che la storia non si ripeta con Suicide Squad: Kill the Justice League, forse rinviato addirittura al 2024.