Resident Evil 4, un video mette a confronto la demo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video che mette a confronto la demo di Resident Evil 4 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, al fine di fare chiarezza per quanto concerne risoluzione, frame rate ed effettistica utilizzata dal remake. Su quale piattaforma gira meglio?

Se avete dato un'occhiata al video con l'intera Chainsaw Demo di Resident Evil 4 su PC con settaggi ultra, conoscete già la risposta: laddove si possieda una configurazione di fascia alta, le impostazioni disponibili in ambiente Windows offrono una resa migliore sul piano visivo.

È tuttavia interessante capire i valori in campo, ad esempio il fatto che tutte le versioni utilizzino una temporal reconstruction come quella vista in Resident Evil Village, che consente in pratica di effettuare il rendering a una risoluzione reale inferiore rispetto all'output effettivo, andando così a risparmiare risorse da impiegare ai fini della fluidità e degli effetti.

Sulla carta la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 gira su PS5 e Xbox Series X a 2160p e circa 60 fps in modalità risoluzione, 2160p dinamici e 60 fps in modalità prestazioni, mentre su Xbox Series S questi valori scendono a 1440p e circa 40 fps in modalità risoluzione e 1080p e 60 fps in modalità prestazioni.

Come cambia il pixel count andando ad aumentare i fotogrammi? In questo caso sia PS5 che Xbox Series X si comportano in maniera simile, rispettivamente con 1872p e 1836p di media, mentre il ray tracing può essere attivato o disattivato (parte di default in modalità risoluzione) a parte su Xbox Series S, che non include tale feature.

A proposito di ray tracing, ElAnalistaDeBits dice che la sua implementazione non risulta fondamentale ai fini della qualità visiva e invita dunque a disattivarlo per ottenere prestazioni più stabili. In tutti i casi, sul fronte del frame rate pare che PlayStation 5 faccia registrare un vantaggio nell'ordine dei 5-10 fps rispetto alla console Microsoft.

