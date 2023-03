Exoprimal arriverà su Xbox Game Pass, nuovo trailer e date dell'open beta

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Exoprimal, che conferma la data di uscita del 14 luglio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC e svela che il gioco sarà disponibile nel catalogo di PC e Xbox Game Pass fin dal lancio.

Non solo, è in arrivo anche una open beta grazie alla quale i giocatori potranno provare in anteprima questo gioco cooperativo a base di dinosauri. Si svolgerà tra venerdì 17 e domenica 19 marzo 2023. Il trailer presentato oggi al Capcom Spotlight illustra anche le ricompense del Pass Sopravvivenza della Stagione 1, che include premi gratuiti così come altri riservati a un percorso premium a pagamento.

Ambientato nell'anno 2040, Exoprimal vede l'esistenza dell'umanità minacciata da ondate di epidemie di dinosauri in tutto il mondo.

Una società chiamata Aibius ha sviluppato un'intelligenza artificiale avanzata in grado di individuare la posizione delle imminenti epidemie, nonché delle exotute che i soldati utilizzano per difendersi dagli invasori, ovvero dei dinosauri. La modalità di gioco principale di Exoprimal, Dino Survival, vede due squadre di cinque giocatori in competizione per essere i primi a completare varie missioni PvE e PvP.

