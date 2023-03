Ghost Trick: Detective Fantasma, data d'uscita e trailer dal Capcom Spotlight

Ghost Trick: Detective Fantasma è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay e una data d'uscita nel corso del Capcom Spotlight, l'evento di presentazione andato in scena questa sera da parte della casa di Osaka: arriverà il 30 giugno 2023.

Shu Takumi in persona, director e creatore dell'originale, ha presentato questa riedizione della sua particolare avventura con influssi metafisici, in arrivo il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Dopo la presentazione avvenuta il mese scorso durante il Nintendo Direct, arriva dunque anche la conferma con la data d'uscita precisa e un nuovo video gameplay.

Ghost Trick: Detective Fantasma è la riedizione con grafica in alta definizione di un vero e proprio cult uscito originariamente su Nintendo DS, proveniente dagli stessi autori di Phoenix Wright: Ace Attorney, con Takumi in testa. Come abbiamo spiegato anche nello speciale dedicato, si tratta di una delle più grandi e meno conosciute avventure di Capcom, che merita davvero di essere recuperata.

Con l'annuncio della data d'uscita, partono anche i preorder per il gioco, che garantiscono l'accesso ad alcuni contenuti esclusivi come sfondi speciali. Per il resto, Ghost Trick: Detective Fantasma rimane la medesima, ottima avventura originale ma con alcuni adattamenti tecnici per funzionare al meglio sulle piattaforme di nuova generazione.