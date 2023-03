Resident Evil 4, Chainsaw Demo del remake disponibile ora su PC, PS5, PS4 e Xbox

La Chainsaw Demo di Resident Evil 4 è disponibile a partire da ora su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S: lo ha annunciato Capcom nel corso dello Spotlight di stasera, dando la possibilità agli utenti di provare con mano il promettente remake dello storico capitolo della serie survival horror.

Potrete scaricare la demo da qui per PS5 e PS4, da questo indirizzo per Xbox Series X|S e infine da qui per PC.

Si tratta di una versione dimostrativa senza limiti di tempo, che potremo dunque giocare per tutto il tempo che desideriamo e che include le fasi iniziali della campagna di Resident Evil 4, che vedono l'arrivo di Leon Kennedy presso il villaggio dove pare sia stata condotta la figlia del Presidente degli Stati Uniti.

Il lancio della demo non si pone tuttavia come una vera e propria sorpresa: stamattina una pubblicità su Twitch ha anticipato che la demo di Resident Evil 4 sarebbe arrivata oggi, e a quanto pare si è trattato anche stavolta di un leak veritiero.

Come ricorderete, all'inizio di questo mese abbiamo visto in anteprima Resident Evil 4 e siamo rimasti molto colpiti dalla qualità del rifacimento, che pur rimanendo fedele allo spirito dell'originale introduce tutta una serie di novità.

Modifiche che non si limitano al comparto tecnico, chiaramente ridisegnato da zero come capita in genere per i remake, ma si estendono anche e soprattutto al gameplay, attraverso un'ottimizzazione del sistema di combattimento e dei movimenti di Leon Kennedy, meno legnosi rispetto al passato.

La demo consentirà senz'altro di farsi un'idea rispetto a tutti questi elementi e di far montare ulteriormente le aspettative nei confronti del gioco, il cui lancio si avvicina a grandi passi: l'uscita di Resident Evil 4 è fissata al 24 marzo su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.