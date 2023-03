Resident Evil 4: la demo potrebbe essere pubblicata oggi a sorpresa, per una pubblicità su Twitch

Nella giornata di oggi, probabilmente in occasione del suo showcase, Capcom potrebbe lanciare la demo dell'attesissimo remake di Resident Evil 4. Da cosa lo si è capito? Facile: da una pubblicità che sta girando su Twitch, che si conclude con la scritta "Demo Available Now", ossia "Demo Disponibile."

L'esistenza della pubblicità è stata confermata da diverse immagini pubblicate sui social network, come quella che trovate nel tweet qui sopra.

Sotto la scritta possiamo vedere anche le piattaforme sulle quali teoricamente sarà disponibile: PC, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.

Per il resto non ci sono altri dettagli in merito e Capcom non ha confermato niente, quindi non rimane che attendere per saperne di più e, magari, lanciarsi a provare la versione dimostrativa del gioco.

Di Resident Evil 4 sappiamo ormai quasi tutto. Ad esempio Capcom ha annunciato che è in arrivo una al lancio la patch 1.02 da 4 GB che sistemerà alcuni problemi residui del gioco, che di suo dovrebbe pesare circa 67 GB nella versione di lancio. Infine, sappiamo anche che le recensioni arriveranno la prossima settimana, per la gioia di chi vuole sapere com'è venuto questo remake.